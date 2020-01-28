Фламенго викупив Габігола в Інтера

Форвард збірної Бразилії Габріель Барбоза став повноцінним гравцем бразильського Фламенго.

Фламенго оголосив про трансфер Габігола, про що повідомляє на своєму офіційному сайті.

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Зазначається, що клуб з Ріо-де-Жанейро заплатив за 23-річного бразильця 18 млн євро та 20% від суми подальшого продажу гравця. Габігол отримуватиме близько 5 млн євро, а угода розрахована до 2024 року.

Нагадаємо, що Габігол виступав за Фламенго на правах оренди, яка завершилась 31 грудня 2019 року. У складі бразильського клубу Барбоза провів 43 матчі, в яких забив 34 м'ячі і віддав 11 гольових передач, ставши чемпіоном Бразилії та володарем Кубка Лібертадорес.

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