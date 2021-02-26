У завершальному матчі сезону Фламенго зазнав поразки (1:2) у зустрічі з Сан-Паулу, проте все одно став чемпіоном Бразилії.

Футболісти Порту зірвали прес-конференцію тренера після звитяги у Суперкубку Португалії – божевільне святкування

У паралельному поєдинку Інтернасьйонал, який був головним конкурентом за чемпіонство, не зміг обіграти Корінтіанс. Таким чином, Фламенго із 71 очками став недоступним для конкурентів.

Святкування гравців вийшло оригінальним. Окрім вже звичних танців у роздягальні, футболісти увірвались до зали, де наставник відповідав на питання журналістів, виливши на нього ящик з крижаною водою.

Імператор, який забивав українцям у Донецьку, втратив майже все – як живе колишня зірка після падіння на дно суспільства