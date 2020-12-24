Футболісти Порту зірвали прес-конференцію тренера після звитяги у Суперкубку Португалії – божевільне святкування
10:56 - Читать на русском
Гравці португальського гранда не стримували емоцій після здобуття чергового трофею.
Порту впевнено переграв Бенфіку (2:0) у матчі за Суперкубок Португалії 2020 – черговий трофей для клубу.
Порту здобув Суперкубок Португалії, впевнено обігравши Бенфіку
Після поєдинку футболісти шалено раділи перемозі та, як це нерідко буває, вирішили розділити радість з головним тренером, зірвавши його прес-конференцію – вийшло ефектно.
До слова, у поточному сезоні чемпіонату Португалії поки що Бенфіка розташовується вище, аніж Порту – друге та третє місця відповідно та 2 очки різниці.
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