В заключительном матче сезона Фламенго потерпел поражение (1:2) во встрече с Сан-Паулу, однако все равно стал чемпионом Бразилии.

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В параллельном поединке Интернасьональ, который был главным конкурентом за чемпионство, не смог обыграть Коринтианс. Таким образом, Фламенго с 71 очками стал недоступен для преследователей.

Празднование игроков получилось оригинальным. Кроме уже привычных танцев в раздевалке, футболисты ворвались в зал, где наставник отвечал на вопросы журналистов, вылив на него ящик с ледяной водой.

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