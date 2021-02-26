Фламенго во второй раз подряд стал чемпионом Бразилии – игроки эпично сорвали пресс-конференцию тренера
Фламенго продолжил свою гегемонию в бразильском первенстве, оформив второе подряд чемпионство.
В заключительном матче сезона Фламенго потерпел поражение (1:2) во встрече с Сан-Паулу, однако все равно стал чемпионом Бразилии.
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В параллельном поединке Интернасьональ, который был главным конкурентом за чемпионство, не смог обыграть Коринтианс. Таким образом, Фламенго с 71 очками стал недоступен для преследователей.
Празднование игроков получилось оригинальным. Кроме уже привычных танцев в раздевалке, футболисты ворвались в зал, где наставник отвечал на вопросы журналистов, вылив на него ящик с ледяной водой.
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