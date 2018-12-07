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ФК Львів привітав військових Львівщини з днем ЗСУ та подарував клубну атрибутику

12:34 120 Читать на русском
ФК Львів привітав військових Львівщини з днем ЗСУ та подарував клубну атрибутику
ФК Львів привітав військових Львівщини з днем ЗСУ та подарував клубну атрибутику

ФК Львів завітав до Яворова, що у Львівській області, аби привітати з днем ЗСУ "Королівську піхоту".

Привітати війсковослужбовців поїхав спортивний директор ФК Львів Сергій Дьомушкін, а також гравці львівського клубу Сергій Петров та Богдан Друзь.

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В якості подарунків бійці отримали прапор ФК Львів та клубну атрибутику, а також футбольні м’ячі. До того ж, учасники свята домовилися про майбутню зустріч між представниками львівського клубу та військовослужбовцями – вже на футбольному полі у 2019 році, повідомляє офіційний сайт львівського клубу.

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