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Мартан назвав ціль Львова в матчі з Олександрією

09:10 284 Читать на русском
Мартан назвав ціль Львова в матчі з Олександрією
Мартан Пімента / ФК Львів

Захисник Львова Мартан Пімента поділився очікуваннями від матчу 18 туру УПЛ проти Олександрії.

"У нас були хороші матчі, проте не слід забувати про високий рівень конкуренції у чемпіонату цього сезону. Тут виступають чимало конкурентоздатних колективів, через це не так просто регулярно вигравати. Проте, я вірю, що перемоги у нас ще попереду, а для цього просто треба посилено працювати над собою та командною грою.

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Шахтар, Олександрія та Динамо виділяються серед усіх учасників чемпіонату, а ось інші клуби є більш-менш рівними, і різниця в очках між ними є мінімальною. Але ми сконцентровані на нашій грі і на тому, щоб по завершенню сезону посісти місце у першій шістці команд-учасниць.

Той факт, що зараз ми лише восьмі, звісно, непокоїть. Але цілі та завдання протягом сезону не змінювалися, тому нам необхідно сфокусуватися на тому, щоб в матчах, що залишилися у другому колі, здобути максимум очок. Я впевнений, що нам це до снаги!

Позиція Олександрії у чемпіонаті говорить сама за себе. Це сильна команда, що наразі йде другою у чемпіонських перегонах. Але це жодним разом не має вплинути на результат, за яким ми вирушаємо у гості. А їдемо ми лише за перемогою!

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У Львові ми мали прекрасний шанс виграти в Олександрії, але тоді нашій команді не вистачило сил на рівне протистояння протягом усього матчу. Ми встигли трохи вивчити ігровий стиль цієї команди, також тренерський штаб надасть нам усю необхідну інформацію для того, щоб ми залишили футбольне поле у неділю з трьома очками", – цитує Мартана офіційний сайт Львова.

Україна18 тур

Олександрія - Львів: Неділя 09 грудня 2018

Олександрія
до матчу
4
дн
:
5
год
:
21
хв
Львів
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Олександрія - Львів Пімента Мартан Пімента Мартан Олександрія Олександрія Львів Львів
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