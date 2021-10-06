Фіорентина прагне отримати солідну компенсацію за свого нападника Душана Влаховіча.

Керівництво "фіалок" встановило на 21-річного серба цінник у розмірі 90 млн євро, інформує La Gazzetta dello Sport.

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Чинний контракт Влаховіча завершується влітку 2023-го, а новий підписувати він відмовився. На бомбардира Фіорентини вишикувалась чимала черга – Ман Сіті, Ювентус, Тоттенхем, Інтер та Атлетіко. Якщо хтось із них погодиться виплатити 90 млн, то зробить нападника найдорожчим продажем в історії "фіалок".

Додамо, що в поточному сезоні Влаховіч провів 8 матчів, в яких відзначився 6 голами та одним асистом.

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