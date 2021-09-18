Півзахисник Фіорентини влетів у стійку і був госпіталізований: моторошні кадри
20:31 - Читать на русском
Поєдинок 4-го туру Дженоа – Фіорентина матиме гіркий присмак для "фіалок", попри мінімальну перемогу.
завершено
Гаетано Кастровіллі у середині першого тайму зіткнувся зі стійкою. Його одразу ж замінили на Данкана та відвезли в лікарню для проведення подальших аналізів і рентгену.
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"Це був удар у грудну клітку. Ми сподіваємось, що жодних серйозних наслідків не буде", – цитує головного тренера "фіалок" Вінченцо Італьяно Football Italia.
До слова, у нинішньому сезоні Кастровіллі провів 5 поєдинків на клубному рівні та відзначився одним голом. Фіорентина ж із дев'ятьма очками розташувалась четвертою у турнірній таблиці Серії А.
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