Гаетано Кастровіллі у середині першого тайму зіткнувся зі стійкою. Його одразу ж замінили на Данкана та відвезли в лікарню для проведення подальших аналізів і рентгену.

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"Це був удар у грудну клітку. Ми сподіваємось, що жодних серйозних наслідків не буде", – цитує головного тренера "фіалок" Вінченцо Італьяно Football Italia.

До слова, у нинішньому сезоні Кастровіллі провів 5 поєдинків на клубному рівні та відзначився одним голом. Фіорентина ж із дев'ятьма очками розташувалась четвертою у турнірній таблиці Серії А.

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