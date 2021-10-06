Фиорентина установила астрономический ценник на Влаховича – Ман Сити, Ювентус и другие клубы выстроились в очередь
Фиорентина стремится получить солидную компенсацию за своего нападающего Душана Влаховича.
Руководство "фиалок" установило на 21-летнего серба ценник в размере 90 млн евро, информирует La Gazzetta dello Sport.
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Действующий контракт Влаховича завершается летом 2023-го, а новый подписывать он отказался. На бомбардира Фиорентины выстроилась немалая очередь – Манчестер Сити, Ювентус, Тоттенхэм, Интер и Атлетико. Если кто-то из них согласится выплатить 90 млн, то сделает нападающего самой дорогой продажей в истории "фиалок".
Добавим, что в текущем сезоне Влахович провел 8 матчей, в которых отличился 6 голами и одним ассистом.
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