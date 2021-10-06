Руководство "фиалок" установило на 21-летнего серба ценник в размере 90 млн евро, информирует La Gazzetta dello Sport.

Полузащитник Фиорентины влетел в штангу и был госпитализирован: жуткие кадры

Действующий контракт Влаховича завершается летом 2023-го, а новый подписывать он отказался. На бомбардира Фиорентины выстроилась немалая очередь – Манчестер Сити, Ювентус, Тоттенхэм, Интер и Атлетико. Если кто-то из них согласится выплатить 90 млн, то сделает нападающего самой дорогой продажей в истории "фиалок".

Добавим, что в текущем сезоне Влахович провел 8 матчей, в которых отличился 6 голами и одним ассистом.

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