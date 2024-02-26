Матч Фіорентини з Лаціо відбувся на тлі протестів уболівальників проти власника флорентійського клубу Рокко Комміссо. У попередній грі з Емполі тифозі закликали його витратитися на посилення складу, на що він відповів відкритим листом. Комміссо завуальовано заявив, що витрачатися на дорогих гравців він не буде, бо вже вклав у цей клуб більш ніж достатньо.

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Але саме в цій зустрічі 26-го туру чемпіонату "фіалки" зіграли так, немов і не було ніякої січнево-лютневої кризи. Кілька тижнів тому капітан Крістіано Бірагі розкритикував своїх партнерів. Сьогодні ці партнери дали відповіді на полі: Кайоде забив перший м'яч за команду (і став 17-м гравцем у сезоні, який забив за Фіорентину), а Бонавентура відзначився вперше відтоді, як керівництво клубу відмовилося продовжувати з ним контракт. Після цієї відмови Джакомо грав так, немов відбував номер на полі. Але не в цьому матчі з Лаціо. Сьогодні 34-річний ветеран забив за кілька хвилин після того, як Ніко Гонсалес пробив з 11-метрової позначки в штангу.

Крім свого голу наприкінці першого тайму гравці Лаціо нічого не створили біля воріт Террачіано. Недарма Мауріціо Саррі замінив Ісаксена ще в перерві, а також зняв з гри Андерсона та Іммобіле в середині другого тайму. Після виїзної перемоги над Торіно тренер Лаціо зазначав: "Проти Болоньї ми грали краще, але програли". Виходить, другий матч поспіль Лаціо зіграв погано. Ось тільки три дні тому двох голів римлян виявилося достатньо для двох очок, а сьогодні одного гола не вистачило навіть для нічиєї...