Матч Фиорентины с Лацио состоялся на фоне протестов болельщиков против владельца флорентийского клуба Рокко Коммиссо. В предыдущей игре с Эмполи тифози призвали его потратиться на усиление состава, на что он ответил открытым письмом. Коммиссо завуалированно заявил, что тратиться на дорогих игроков он не будет, потому что уже вложил в этот клуб более чем достаточно.

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Но именно в этой встрече 26-го тура чемпионата "фиалки" сыграли так, словно и не было никакого январо-февральского кризиса. Несколько недель назад капитан Кристиано Бираги раскритиковал своих партнёров. Сегодня эти партнёры дали ответы на поле: Кайоде забил первый мяч за команду (и стал 17-м игроком в сезоне, который забил за Фиорентину), а Бонавентура отличился впервые с тех пор, как руководство клуба отказалось продлевать с ним контракт. После этого отказа Джакомо играл так, словно отбывал номер на поле. Но не в этом матче с Лацио. Сегодня 34-летний ветеран забил спустя несколько минут после того, как Нико Гонсалес пробил с 11-метровой отметки в штангу.

Кроме своего гола в конце первого тайма игроки Лацио ничего не создали у ворот Террачиано. Не зря Маурицио Сарри заменил Исаксена ещё в перерыве, а также снял с игры Андерсона и Иммобиле в середине второго тайма. После выездной победы над Торино тренер Лацио отмечал: "Против Болоньи мы играли лучше, но проиграли". Выходит, второй матч подряд Лацио сыграл плохо. Вот только три дня назад двух голов римлян оказалось достаточно для двух очков, а сегодня одного гола не хватило даже для ничьей...