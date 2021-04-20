В рамках 32-го туру Серії А Верона у рідних стінах поступилась Фіорентині. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Фіорентина підходила до виїзного поєдинку із Вероною у дуже невигідному становищі. Лише 16-те місце у турнірній таблиці – у кроці від зони вильоту.

"Фіалки" з перших хвилин намагались пресингувати суперника, однак господарі досить успішно оборонялись, ще й провели кілька небезпечних атак. Вже під завісу тайму Барак у власному штрафному майданчику збив Бонавентуру, і рефері призначив одинадцятиметровий. Його без особливих проблем реалізував Влаховіч – 0:1.

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Після перерви перевагу гостей закріпив Касерес, який головою замкнув ювелірний навіс Влаховіча у карний майданчик. Здавалось, інтригу у матчі було поховано, але спрацювала заміна Івана Юріча – на 72-й один гол зумів відквитати Сальседо Мора. Після цього боротьба продовжилась із новими силами, але більше забити не вдалось жодній з команд. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Фіорентини – 1:2.

Завдяки здобутим трьом очкам "фіалки" перервали 4-матчеву серію без перемог, та піднялись на 13-ту сходинку чемпіонату. Верона свого турнірного становища не змінила.

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