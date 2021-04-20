В рамках 32-го тура Серии А Верона в родных стенах уступила Фиорентине. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Фиорентина подходила к выездному поединку с Вероной в очень невыгодном положении. Только 16-е место в турнирной таблице – в шаге от зоны вылета.

"Фиалки" с первых минут пытались прессинговать соперника, однако хозяева довольно успешно оборонялись, еще и провели несколько опасных атак. Уже под занавес тайма Барак в своей штрафной сбил Бонавентуру, и рефери назначил одиннадцатиметровый. Его без особых проблем реализовал Влахович – 0:1.

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После перерыва преимущество гостей закрепил Касерес, который головой замкнул ювелирный навес Влаховича в штрафную. Казалось, интрига в матче похоронили, но сработала замена Ивана Юрича – на 72-й один гол сумел отквитать Сальседо Мора. После этого борьба продолжилась с новой силой, но больше забить не удалось ни одной из команд. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Фиорентины – 1:2.

Благодаря добытым трем очкам "фиалки" прервали 4-матчевую серию без побед, и поднялись на 13-ю строчку чемпионата. Верона своего турнирного положения не изменила.

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