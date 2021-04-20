"За останні роки відбулося багато змін. Я не є найкращим експертом, щоб їх пояснювати. Наш президент перебуває на передовій, він і стане тим, хто пояснить ситуацію, як роблять і інші президенти клубів в ці дні.

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Аньєллі відвідав розташування команди сьогодні вранці. Ми бачимо президента майже кожного дня, він завжди був близький до команди. Аньєллі пояснив нам суть проекту і дав нам велику впевненість, але, як він сказав, для нас найважливіше – продовжувати працювати.

Є різні оцінки з приводу Суперліги, але не мені про це говорити. Ми впевнені в майбутньому, тому що у Ювентуса є сучасний президент, який вміє давати пояснення з приводу таких речей. І це вірно.

Ми сконцентровані тільки на те, що зараз повинна робити команда. Ми думаємо про сьогодення і хочемо потрапити в Лігу чемпіонів. Те, про що ми говорили зараз, – це проект для майбутнього. Я думаю тільки про те, щоб добре завершити сезон. Моя мета – потрапляння Ювентуса в топ-4 і перемога в Кубку Італії", – цитує Пірло Sky Sport Italia.

Нагадаємо, до Європейської Суперліги увійшли 6 представників АПЛ (Манчестер Сіті, Челсі, Ліверпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхем), а також по 3 клуби з Іспанії (Реал Мадрид, Барселона, Атлетіко Мадрид) та Італії (Ювентус, Інтер, Мілан).

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