Чемпіонат Італії 2021/22, 18-й тур

Фіорентина – Сассуоло – 2:2

Голи: Влаховіч, 51, Торрейра, 62 – Скамакка, 32, Фраттезі, 37

Вилучення: Бірагі, 68 (Фіорентина)

Спеція – Емполі – початок о 16:00

Сампдорія – Венеція – початок о 19:00

Торіно – Верона – початок о 19:00

Програму дня в Італії відкривав поєдинок у Флоренції між Фіорентиною та Сассуоло. Господарі в разі перемоги наблизились би до зони ЛЧ на дистанцію в три залікових бали, однак перший тайм завершився фіаско – на 32-й хвилині Скамакка потужним ударом з лінії штрафного вивів гостей вперед, а на 37-й Фраттезі реалізував вихід віч-на-віч (до речі, саме він асистував при першому голі). 0:2! "Фіалки" одразу після цього провели три класних моменти, однак Консільї своїми сейвами врятував "нероверді".

Відпочивати команди відправились за комфортної переваги Сассуоло, але на початку другого тайму підопічні Вінченцо Італьяно відновили статус-кво. Вже на 51-й хвилині Торрейра перехопив м'яч у центрі поля й запустив пас на хід Влаховічу, а той впевнено переграв голкіпера – 1:2! Це був 33-й гол Душана в Серії А за календарний рік (таким чином, серб повторив рекорд Роналду). На 62-й же Торрейра відзначився сам, зігравши на добиванні після заблокованого пострілу все того ж Влаховіча. 2:2!

Розвинути успіх не дозволила друга жовта картка Бірагі. Фіорентина на 68-й хвилині залишилась у меншості й втратила ініціативу, але Сассуоло цим не скористався. У підсумку, фінальний свисток зафіксував бойову нічию.

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