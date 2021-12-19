Чемпионат Италии 2021/22, 18-й тур

Фиорентина – Сассуоло – 2:2

Голы: Влахович, 51, Торрейра, 62 – Скамакка, 32, Фраттези, 37

Удаление: Бираги, 68 (Фиорентина)

Специя – Эмполи – начало в 16:00

Сампдория – Венеция – начало в 19:00

Торино – Верона – начало в 19:00

Программу дня в Италии открывал поединок во Флоренции между Фиорентиной и Сассуоло. Хозяева в случае победы приблизились бы к зоне ЛЧ на дистанцию ​​в три зачётных балла, однако первый тайм окончился фиаско – на 32-й минуте Скамакка ударом с линии штрафной вывел гостей вперёд, а на 37-й Фраттези реализовал выход один на один (кстати, именно он ассистировал при первом голе). 0:2! "Фиалки" сразу после этого провели три классных момента, однако Консильи своими сейвами спас "нероверди".

Отдыхать команды отправились при комфортном преимуществе Сассуоло, но в начале второго тайма подопечные Винченцо Итальяно восстановили статус-кво. Уже на 51-й минуте Торрейра перехватил мяч в центре поля и запустил пас на ход Влаховичу, а тот уверенно обыграл голкипера – 1:2! Это был 33-й гол Душана в Серии А за календарный год (таким образом, серб повторил рекорд Роналду). На 62-й Торрейра отличился сам, сыграв на добивании после заблокированного выстрела всё того же Влаховича. 2:2!

Развить успех не позволила вторая жёлтая карточка Бираги. Фиорентина на 68-й минуте осталась в меньшинстве и потеряла инициативу, но Сассуоло этим не воспользовался. В итоге финальный свисток зафиксировал боевую ничью.

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