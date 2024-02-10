У поєдинку 24-го туру чемпіонату Італії Рома поступилась Інтеру (2:4). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

У центральному матчі туру Рома на своєму полі приймала лідера Серії А – Інтер. Ель-Шаараві вже на початку зустрічі бив під поперечину – Зоммер потягнув і перевів на кутовий.

Лаціо продовжив римське жахіття Кальярі – 200-й гол Іммобіле, дурний автогол і шедевр острів'ян

На 17-й хвилині міланці повели у рахунку – Ачербі головою влучно замкнув навіс з кутового у дальній кут. В середині тайму Рома отримала право на стандарт: Пеллегріні закинув сферу у штрафний прямо на голову Манчіні, який легко переправив м'яч у сітку.

Інтер кинувся атакували, але на останній хвилині тайму пропустив "у роздягальню": Пеллегріні протягнув сферу по центру і віддав ліворуч на Ель-Шаараві. Стефан увірвався у штрафний і під тиском Павара пробив у ближній кут – м'яч відбився від лівої стійки, влучив у праву і залетів у сітку.

Одразу по перерві Тюрам відновив статус-кво: Барелла пасом знайшов Дарміана на правому фланзі, той протягнув сферу і прострілив в район одинадцятиметрової – Маркус в дотик перевів у сітку.

Не минуло і десяти хвилин як Тюрам оформив дубль – француз знову випередив захисників після передачі Мхітаряна з лівого флангу (згодом гол перепишуть на Анхеліньо, приписавши іспанцю автогол).

За мить Павар завдав божевільного удару з далекої відстані – Патрісіу у стрибку не дотягнувся, але м'яч підступно влучив у стійку.

На 70-й хвилині Лукаку втік сам на сам з Зоммером, але не зумів переграти швейцарця, який кинувся бельгійцю в ноги. Майже одразу Ромелу мав ще один шанс: вигравши боротьбу у Барелли він не зумів як слід влучити по м'ячу після навісу Спінаццоли.

Наприкінці зустрічі Зоммер знову врятував Інтер після гарматного удару Спінаццоли по центру. Вже у доданий час Бастоні поставив крапку у матчі, пробивши Патрісіу після прострілу Арнаутовіча.

Перемога принесла підопічним Сімоне Індзагі 60 очок і закріпила на вершині турнірної таблиці, Рома з 38-ма балами залишилась п'ятою.

Досягти величі з бандитами і пастухами: найкращий бомбардир Італії зірвав рекордний трансфер, цілий острів замінив сім'ю