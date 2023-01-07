Чемпіонат Італії 2022/23, 17-й тур

Фіорентина – Сассуоло – 2:1

Голи: Сапонара, 48, Гонсалес, 90+1 (пен) – Берарді, 57 (пен)

Ювентус – Удінезе – початок о 19:30

Монца – Інтер – початок о 21:45

Фіорентина на тлі важкої втрати для італійського футболу приймала Сассуоло. "Нероверді" підходили до зустрічі, маючи за плечима 5-матчеву безвиграшну серію, тож навіть нічия гостей не влаштовувала. Тим не менш, рахунок все одно відкрили не вони – на 48-й хвилині Сапонара, який тільки-но вийшов на заміну, вивів "фіалок" уперед.

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Сассуоло зрівняв рахунок на 57-й хвилині завдяки пенальті. Його впевнено реалізував Берарді – таким чином, Доменіко став залучений до 13 голів у ворота Фіорентини в Серії А (9 голів + 4 асисти, починаючи із сезону 2013/14). Це рекорд, який до цього підкорився лишень Мауро Ікарді та Лоренцо Інсіньє.

На жаль, він не допоміг перервати безвиграшну серію, адже на 90-й хвилині арбітр призначив пенальті за гандбол у штрафному "нероверді". Ніколас Гонсалес розвів голкіпера та м'яч по різних кутах, що принесло флорентійцям перемогу – 2:1! Цікаво, що жодна команда в поточному сезоні Серії А не забивала стільки в компенсований час (5 голів).

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