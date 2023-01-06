"Чемпіон на полі та у житті. Ти назавжди залишишся у наших серцях. Спочивай з миром, друже", – написав Шевченко у Twitter, прикріпивши спільне фото.

Помер Віаллі – легенда італійського футболу не поборов страшну хворобу

Сьогодні, 6 січня, стало відомо про смерть Віаллі. Джанлука страждав через рак підшлункової залози. Він відійшов у вічність у 58 років.

Віаллі відомий виступами, перш за все, за Сампдорію. З Ювентусом форвард виграв Лігу чемпіонів, а потім, як і Шевченко, переїхав з Серії А в Челсі.