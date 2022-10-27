Захисник Монци Пабло Марі, права на якого належать Арсеналу, опинився в жахливій ситуації під час прогулянки торговим центром.

Бразильський оборонець став однією з 5 жертв, яких поранив ножем 46-річний чоловік з психічними вадами, повідомляє Marca.

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Пабло Марі прогулювався торговим центром, коли сталась трагедія. Футболіста гелікоптером доставили до лікарні. Загалом, один з постраждалих загинув внаслідок нападу, ще двоє перебувають у дуже важкому стані. Нападника вже затримали.

Наставник Арсенала Мікель Артета вже відреагував на жахливий інцидент: "Я щойно дізнався про це. Я знаю, що Еду спілкувався з його родичами. Він у лікарні, але, здається, з ним все гаразд".

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