"Чемпіонат цього року, попри всі обставини, став цікавішим, непередбачуванішим. Несподіваних результатів вистачало – пояснив би це тим, що тренери проводили якісну роботу з вивчення суперників. Кожен міг обіграти кожного.

Григорчук отримав серйозні проблеми у Чорноморці – в команді залишилося менше десяти футболістів

Наприклад, ми двічі обіграли Полісся, майбутнього учасника єврокубків, на виїзди перемагали з великим рахунком команду, яку очолює головний тренер олімпійської збірної України, але двічі за сезон нас змогли обіграти Ворскла і Верес. Подивіться, як ледь не врятувався Минай і яка до останнього туру точилася боротьба за вихід в Європу.

Я веду до того, що багатьом клубам не вистачало стабільності. Ми – не виняток. Були на це і об'єктивні причини. У першому колі на деякий час через травму втратили Ореста Кузика, в другій – грали без Іллі Путрі та Йона Шпорна. Але якщо говорити про якісь позитивні моменти, то безумовно згадаю про повернення до півфіналу Кубка України. 10 років нас там не було. І я вважаю, що ми дали гідний бій команді, що потім виграла трофей.

Чи плануємо й надалі співпрацювати з Романом Григорчуком? Наразі тренерський штаб перебуває у відпустці. При цьому ми в стадії діалогу з Романом Йосиповичем. Бажання продовжити співпрацю є, воно обопільне. Але дочекаймося результату нашого діалогу. Нічого приховувати не збираємось. Вся інформація з'явиться на наших офіційних джерелах.

Щодо того, що в команді залишилося менше 10 гравців... Дійсно, у деяких футболістів термін угоди з нашим клубом завершується наприкінці травня, у когось – наприкінці червня. Але це не означає, що всі вони залишать наш клуб. Є гравці, з якими тривають переговори щодо продовження дії контракту. Про тих, хто залишить наш клуб, і про тих, хто з нами продовжить угоду – про всіх напишемо.

Триває робота і щодо підсилення Чорноморця. Ми той клуб, що не може не ставити амбітні цілі на чемпіонат і кубок. Але зараз я не можу вам сказати, що ми стежимо за такими-то гравцями. А якщо не вдасться домовитися? Не будемо підставляти ні себе, ні гравців. Узгодимо, підпишемо – відразу повідомимо. Коментувати плітки і чутки – не мій стиль. Ми активно працюємо з юнацькою командою Чорноморця – там є хлопці, здатні посилити дорослу команду. Найбільш талановиті і працьовиті обов'язково отримають свій шанс", – сказав Місюра у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Чорноморець за підсумками сезону фінішував на дванадцятій сходинці УПЛ.

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