"Це закінчилося найкращим чином. Я наполягаю, що це був марафон. Рік почався з труднощів, ми зіткнулися з деякими перешкодами, але я повинен прокоментувати те, що воно того варте було.

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Для мене особисто сьогоднішній день є продовженням того, чого я досяг минулого року. Але я дуже добре знаю, що це означає для Олімпіакоса, тому що це вперше в історії клубу, що він виграє європейський кубок. Я поділяюся цим і насолоджуюся цим разом з фанатами, і я хочу продовжувати працювати з командою.

Це правда, що в курсі є погані моменти, які або змушують здаватися, або змушують продовжувати боротися. Момент, коли ми програли Маккабі Тель-Авів, був одним із таких епізодів. Коли ми їздили до Сербії, нашою метою була перемога, ми не ставили за мету кваліфікуватися, а показати хорошу гру і довести, що ми не ті, кого показали в першому матчі. У перерві ми зрівняли рахунок і почали вірити в себе. Цей розлад і кваліфікація змусили нас повірити в майбутнє і змінили наш менталітет. Ми щасливі, що зайшли так далеко, ми побачили, що здатні на багато що.

Ні, ми не виграємо Лігу чемпіонів, тому що ми не будемо там грати. Ми гратимемо в Лізі Європи і продовжуватимемо мріяти, ми докладемо всіх зусиль наступного року, але зараз ми будемо насолоджуватися цією ніччю", – цитує тренера Олімпіакоса клубний сайт.

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