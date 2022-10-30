В рамках недільньої програми 12-го туру італійської першості було проведено два матчі. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2022/23, 12-й тур

Спеція – Фіорентина – 1:2

Голи: Нзола, 35 – Міленковіч, 14, Кабрал, 90

Вилучення: Ніколау, 82 (Спеція)

Кремонезе – Удінезе – 0:0

Лаціо – Салернітана – початок о 19:00

Спеція у рідних стінах приймала Фіорентину. Коваленко продовжує відновлення від травми, тож у заявку українець не потрапив. Можливо, саме тому його команді не вдалося перемогти – команди розмінялися голами в перші півгодини, тримаючи нічийний рахунок до останніх хвилин.

Втім, "фіалки" були занадто активними, щоб віддати очки. Гості завдали майже 30 ударів по воротах (проти 10 у господарів) і награли на 1,82 xG, тож гол Кабраля на 90-й хвилині був справедливим. 1:2. Фіорентина святкує перемогу, перервавши 4-матчеву безвиграшну серію.

У паралельній зустрічі Удінезе намагався наздогнати клуби із зони ЛЧ. Для цього фріульцям необхідно було переграти 20-ту команду чемпіонату – Кремонезе. Новачок Серії А не виграв жодного матчу до цього туру. Не виграв він і нині, однак гостям від цього не легше. Поєдинок завершився без голів.

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