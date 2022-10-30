Чемпионат Италии 2022/23, 12-й тур

Специя – Фиорентина – 1:2

Голы: Нзола, 35 – Миленкович, 14, Кабрал, 90

Удаление: Николау, 82 (Специя)

Кремонезе – Удинезе – 0:0

Лацио – Салернитана – начало в 19:00

Специя в родных стенах принимала Фиорентину. Коваленко продолжает восстановление от травмы, поэтому в заявку украинец не попал. Возможно, именно поэтому его команде не удалось победить – команды разменялись голами в первые полчаса, держа ничейный счет до последних минут.

Впрочем, "фиалки" были слишком активными, чтобы отдать очки. Гости нанесли почти 30 ударов по воротам (против 10 у хозяев) и наиграли на 1,82 xG, так что гол Кабраля на 90-й минуте был справедливым. 1:2. Фиорентина празднует победу, прервав 4-матчевую безвыигрышную серию.

В параллельной встрече Удинезе пытался догнать клубы из зоны ЛЧ. Для этого фриульцам необходимо было переиграть 20-ю команду чемпионата – Кремонезе. Новичок Серии А не выиграл ни одного матча до этого тура. Не выиграл он и сейчас, однако гостям от этого не легче. Поединок завершился без голов.

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