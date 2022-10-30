Півзахисник збірної України Руслан Маліновський, який має брак ігрового часу в Аталанті, розглядає різноманітні варіанти продовження кар'єри.

Рома перебуває у пошуках якісного атакувального хава, тому звернула увагу на українця. Генеральний менеджер "вовків" Тьяго Пінто намагається привезти його в Рим, стверджує Romaiallorossa.

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За інформацією джерела, Маліновський є фаворитом Жозе Моурінью на потрібну позицію. Португалець справді хоче підписати 29-річного футболіста, тому Пінто вже неодноразово спілкувався з Русланом і його сім'єю, яка дала позитивну відповідь щодо трансферу влітку. Сам українець у захваті від потенційної можливості працювати під керівництвом Особливого.

Рома вже намагалась вступити у перемовини з Аталантою про підписання Маліновського взимку, але Джан П'єр Гасперіні відмовився продавати його. Тренер, який дає українцеві обмаль ігрового часу (всього 370 хвилин за сезон), назвав Руслана важливим гравцем на кампанію 2022/23.

У минулому сезоні гравець збірної України був одним з лідерів Аталанти, але цього року ситуація змінилась. В Руслана всього гол+пас у 10 неповних матчах.

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