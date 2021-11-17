Нападник Фіорентини Душан Влаховіч перебереться в Ювентус по завершенні поточного сезону.

Ювентус має попередню домовленість з Влаховічем – серб приєднається до Ювентуса влітку 2022 року на правах вільного агента, інформує журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

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Нападник отримає контракт терміном на 5 років із зарплатою у розмірі 6 млн євро на рік. Туринці прагнули придбати Влаховіча майбутньої зими, проте Фіорентина вимагала божевільні 80 млн євро.

До слова, Влаховіч відіграв у 13 матчах поточного сезону, у яких забив 10 голів та віддав 1 результативну передачу.

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