Маліновський та Сапата влаштували справжній концерт до перерви. Українець двічі асистував форварду – подача з кутового і шикарний пас, який вивів Дувана на рандеву з голкіпером.

Маліновський двома шедеврами повернув Аталанту у зону Ліги чемпіонів

Фіорентина відігралася завдяки дублю Влаховіча, але останнє слово було за Аталантою. Долю трьох очок вирішив пенальті за гру рукою Мартінеса. До "позначки" підійшов Ілічіч (саме він замінив Маліновського) і не без проблем переграв Дронговскі – 2:3.