Феерия Малиновского в видеообзоре матча Фиорентина – Аталанта – 2:3
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Фиорентина уступила Аталанте в рамках 30-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Фиорентина – Аталанта.
завершено
57’ Душан Влахович
67’ Душан Влахович
Дуван Сапата 13’
Дуван Сапата 40’
Йосип Иличич 70’
13’ Дуван Сапата
40’ Дуван Сапата
57’ Душан Влахович
67’ Душан Влахович
70’ Йосип Иличич
Малиновский и Сапата устроили настоящий концерт до перерыва. Украинец дважды ассистировал форварду – подача с углового и шикарный пас, который вывел Дувана на рандеву с голкипером.
Малиновский двумя шедеврами вернул Аталанту в зону Лиги чемпионов
Фиорентина отыгралась благодаря дублю Влаховича, но последнее слово было за Аталантой. Судьбу трех очков решил пенальти за игру рукой Мартинеса. К "точке" подошел Иличич (именно он заменил Малиновского) и не без проблем переиграл Дронговски – 2:3.
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