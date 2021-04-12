Фиорентина уступила Аталанте в рамках 30-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Фиорентина – Аталанта.

Малиновский и Сапата устроили настоящий концерт до перерыва. Украинец дважды ассистировал форварду – подача с углового и шикарный пас, который вывел Дувана на рандеву с голкипером.

Малиновский двумя шедеврами вернул Аталанту в зону Лиги чемпионов

Фиорентина отыгралась благодаря дублю Влаховича, но последнее слово было за Аталантой. Судьбу трех очков решил пенальти за игру рукой Мартинеса. К "точке" подошел Иличич (именно он заменил Малиновского) и не без проблем переиграл Дронговски – 2:3.