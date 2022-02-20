Аталанта гостює у Фіорентини в рамках 26-го туру Серії А. Стартові склади команд та лінк на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Фіорентина – Аталанта стартує на о 13:30 за київським часом. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію, а подивитися поєдинок у прямому етері можна на MEGOGO.

Руслан Маліновський після травми Сапати та чергових проблем Ілічіча посилив свої позиції в Аталанті. У цьому місяці три матчі він розпочав у старті, а проти Ювентуса круто вийшов на заміну та забив красивий гол. На тижні українець провів важкий поєдинок з Олімпіакосом у Лізі Європи, а сьогодні знову вийшов в основі. 10 днів тому Аталанта вилетіла від Фіорентини в Кубку Італії та готує реванш.

Стартові склади команд

Фіорентина: Дронговскі – Одріосола, Міленковіч, Ігор, Бірагі – Кастровіллі, Торрейра, Бонавентура – Гонсалес, Пйонтек, Соттіл.

Запасні: Розаті, Куарта, Кальєхон, Сапонара, Кабрал, Іконе, Малех, Терзіч, Венуті, Данкан, Амрабат, Настасіч.

Аталанта: Муссо – Толой, Деміраль, Джимсіті – Хатебур, де Рон, Фройлер, Дзаппакоста – Копмейнерс – Маліновський, Бога.

Запасні: Россі, Спортьєлло, Меле, Пеццелья, Міхейле, Пессіна, Скальвіні, Де Ніпоті, Пашаліч.

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