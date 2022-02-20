Аталанта гостит у Фиорентины в рамках 26-го тура Серии А. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Фиорентина – Аталанта стартует в 13:30 по киевскому времени. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию, а посмотреть поединок в прямом эфире можно на MEGOGO.

Руслан Малиновский после травм Сапаты и очередных проблем Иличича усилил свои позиции в Аталанте. В этом месяце три матча он начал в старте, а против Ювентуса круто вышел на замену и забил красивый гол. На неделе украинец провел тяжелый поединок с Олимпиакосом в Лиге Европы, а сегодня снова вышел в основе. 10 дней назад Аталанта вылетела от Фиорентины в Кубке Италии и готовит реванш.

Стартовые составы команд

Фиорентина: Дронговски – Одриосола, Миленкович, Игор, Бираги – Кастровилли, Торрейра, Бонавентура – Гонсалес, Пёнтек, Соттил.

Запасные: Розати, Куарта, Кальехон, Сапонара, Кабрал, Иконе, Малех, Терзич, Венути, Данкан, Амрабат, Настасич.

Аталанта: Муссо – Толой, Демираль, Джимсити – Хатебур, де Рон, Фройлер, Дзаппакоста – Копмейнерс – Малиновский, Бога.

Запасные: Росси, Спортьелло, Меле, Пеццелья, Михэйлэ, Пессина, Скальвини, Де Нипоти, Пашалич.

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