Українець залишив свій черговий автограф у воротах туринців.

Аталанта – Ювентус: Маліновський в ролі джокера – онлайн-трансляція матчу Серії А

Поєдинок 25 туру Серії А довго залишався "сухим", допоки гармату не розрядив Маліновський. Фройлер розіграв штрафний коротким пасом на Руслана, а той вгамселив м'яч у ворота Щенсни потужним ударом з 30 метрів.

Додамо, що для легіонера Аталанти це вже четвертий гол у поєдинках проти Ювентуса.