Маліновський вкотре засмутив Ювентус – божевільний гол ударом з 30 метрів
13 лютого 23:29 - Читать на русском
Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський підтвердив своє реноме грози Ювентуса.
Даніло 90+2’
90+2’ Даніло
Українець залишив свій черговий автограф у воротах туринців.
Аталанта – Ювентус: Маліновський в ролі джокера – онлайн-трансляція матчу Серії А
Поєдинок 25 туру Серії А довго залишався "сухим", допоки гармату не розрядив Маліновський. Фройлер розіграв штрафний коротким пасом на Руслана, а той вгамселив м'яч у ворота Щенсни потужним ударом з 30 метрів.
Додамо, що для легіонера Аталанти це вже четвертий гол у поєдинках проти Ювентуса.
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