Чинний чемпіон Грузії Динамо Батумі проявляє предметний інтерес до воротаря Миная Олександра Кемкіна, повідомляє Sport.ua.

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За інформацією джерела, головний тренер батумців Андрій Демченко особисто зацікавлений у трансфері Кемкіна, адже знає воротаря ще по системі запорізького Металурга. Зазначається, що українському наставнику імпонує вміння Олександра грати ногами. Саме під такий профіль воротаря команда будує власну гру.

Раніше повідомлялося, що на Кемкіна претендує Олександрія, а також представники елітних дивізіонів Польщі, Хорватії та Бельгії.

Нагадаємо, Олександр – вихованець Шахтаря. У Минай перейшов у липні 2021 року, підписавши контракт до літа 2025-го. У поточному сезоні провів за закарпатців 15 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 24 голи (у 2 поєдинках відстояв "на нуль"). За підсумками сезону Минай вилетів з УПЛ. Transfermarkt оцінює голкіпера у 50 тисяч євро.

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