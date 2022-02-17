Маліновського щільно тримали

Маліновський повернувся у стартовий склад Аталанти. У неділю він в ролі джокера шикарно вийшов проти Ювентуса та забив красивий гол. На гру з Олімпіакосом креатив українця знадобився з перших хвилин. Однак видати яскравий матч Руслану не вдалося.

З ним грали дуже щільно. Сіссе постійно стеріг Маліновського і за першої необхідності жорстко вступав у боротьбу. Виграти єдиноборства у потужного сенегальця Руслану було не під силу (27% виграних дуелей). Єдиний вихід – проскакувати суперника на швидкості та оперативно звільнятися від м'яча.

Маліновський регулярно старався загострювати, але через брак часу деякі передачі віддавав в молоко (один точний крос з 6). Ще й партнери не завжди розуміли його задуми. А коли все нарешті зрослося, і Пессіна забив після розрізного пасу Руса на Мурієля, судді зафіксували офсайд.

Розрядити гармату Маліновському також не давали. Довелося чекати до 53-ї хвилини, щоб вперше пробити. Руслан заробив штрафний і з гострого кута підкрутив під поперечину. На жаль, витягнув голкіпер. Потім він допоміг команді заробити два рятівні кутові і вже за переможного рахунку пішов з поля.

Трудовий матч від Маліновського. Не провалився, хоча було дуже важко. Оцінка SofaScore – 6.7.

Аталанта врятувалася кутовими

Аталанта далека від оптимального стану. 5-матчева безвиграшна серія, купа втрат, ігрову перевагу над суперниками важко втілити в позитивні рахунки. Сьогодні бергамаски знову зіткнулися зі своїми проблемами: 75% володіння м'ячем, чимало підходів до чужих воріт, а забити не вдається. Команда дуже страждає без Сапати, Гасперіні не може замінити лідера атак.

Аталанта останнім часом з великими труднощами народжує кожен гол, а пропускає навпаки легкі м'ячі. Десь навіть випадкові. Так і Олімпіакос відкрив рахунок проти логіки гри – Тікінью дальнім ударом влучив точно в кут воріт. Греки ледь не отримали й другий гол у подарунок, коли обрізався Мурієль. На другий тайм колумбієць вже не вийшов – Гасп випустив Бога і вирішив грати без центрфорвардів.

Бога звично освіжив гру і завдяки дриблінгу створив кілька моментів. Але забивала Аталанта тільки після кутових. Копмейнерс показав, чому в Маліновського забрали кутові з правого флангу. Перша подача нідерландця прилетіла точно в голову Джімсіті – 1:1. А друга спричинила хаос у штрафному майданчику Олімпіакоса, яким знову скористався Джімсіті – 2:1.

Аталанта перемогла і підвищила шанси на вихід в 1/8 Ліги Європи. Матч-відповідь відбудеться за тиждень у Греції.

Маліновський знову зробив це: Аталанта зіпсувала українцеві найкращий матч, але він – лідер за несподіваним показником