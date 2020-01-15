Фіорентина – Аталанта: онлайн-відеотрансляція матчу 1/8 фіналу Кубка Італії за участі Маліновського – як це було

Фіорентина в рамках матчу 1/8 фіналу Кубка Італії приймала Аталанту. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію були в цій новині на "Футбол 24".

Матч 1/8 фіналу Кубка Італії Фіорентина – Аталанта розпочався о 16:00 за київським часом і завершився драматичною перемогою "фіалок", які з 70-ї хвилини грали у меншості – 2:1. Руслан Маліновський вийшов у старті, провів повний матч і відзначився гольовою передачею на Йосіпа Ілічіча на 67-й хвилині. Текстову онлайн-трансляцію поєдинку проводив "Футбол 24".

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Стартові склади

Фіорентина: Террачіано – Міленковіч, Пеццелья, Чеккеріні – Лірола, Бенассі, Пульгар, Кастровіллі, Дальбер – Кутроне, Влаховіч

Запасні: Бранколіні, Дронговскі, Бадель, Раньєрі, Соттіл, Ейссерік, Геззаль, Монтьєль, Касерес, К'єза, Журковскі, Терціч

Аталанта: Голліні – Джимшиті, Кальдара, Масьєлло – Хатебур, Де Роон, Фройлер, Госенс – Маліновський – Пашаліч, Муріель

Запасні: Россі, Спортьелло, Масьєлло, Толой, Паломіно, Гомес, Да Ріва, Ілічіч, Траоре, Хайденрайх, Коллі, Сапата

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