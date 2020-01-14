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"Фіалки" для Маліновського, полювання МЮ на "вовків", битва французьких грандів – топ-матчі європейського мідвіку

14 січня 08:00 6844 Читать на русском
"Фіалки" для Маліновського, полювання МЮ на "вовків", битва французьких грандів – топ-матчі європейського мідвіку
Руслан Маліновський їде у Флоренцію / ФК Аталанта
Юрій Яковлєв Юрій Яковлєв

"Футбол 24" анонсує найцікавіші поєдинки європейського мідвіку. Флорентійський вояж Маліновського, МЮ та Тоттенхем проведуть перегравання у Кубку Англії – це та інше читайте в нашому матеріалі.

Інтер – Кальярі

14 січня 21:45. Мілан, Джузеппе Меацца

Чому потрібно подивитися: Інтер, який після нічиєї з Аталантою втратив лідерство в Серії А, проведе другий домашній матч за кілька днів – у рамках 1/8 Кубка Італії "нерадзуррі" приймуть Кальярі. Обидві команди дещо збавили оберти у останніх матчах – підопічні Антоніо Конте виграли лише 2 з останніх 5-ти поєдинків, а у Кальярі справи ще гірші – 4 поразки у 5-ти останніх турах.

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Кубковий матч – чудова нагода для обох колективів перервати серію невдач, але навряд чи Антоніо Конте та Роландо Маран робитимуть велику ставку на цей турнір. І Кальярі, і Інтеру є за що боротися і в Серії А, тому на поле Джузеппе Меацца повинні вийти не зовсім оптимальні склади. "Нерадзуррі" наразі успішно нав'язують конкуренцію Ювентусу в гонці за Скудетто, а острів'яни ще кілька турів тому претендували на Лігу чемпіонів. Зараз наступив очікуваний спад, але скидати з рахунку бойовий Кальярі не варто.

Команди вже зустрічалися в поточному сезоні в рамках Серії А – у вересні Інтер здобув важку перемогу на Сардинії з рахунком 2:1. Вирішальний гол забив Ромелу Лукаку, реалізувавши пенальті.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Тоттенхем – Мідлсбро

14 січня 22:05. Лондон, Тоттенхем Стедіум

Пряма трансляція на Setanta Sports

Чому потрібно подивитися: Тоттенхем вдруге прийме Мідлсбро у 1/32 фіналу Кубка Англії. Перший поєдинок на Ріверсайді завершився миром, тому команди змушені визначити володаря путівки в наступну стадію найдавнішого турніру світу у переграванні.

Підопічні Жозе Моурінью не можуть виграти вже 3 матчі АПЛ поспіль, у двох з яких поступилися. Кривдниками "шпор" стали Саутгепптон та Ліверпуль, а відставання лондонців від топ-4 складає вже 9 очок. Невдача ще й у Кубку Англії стане серйозним ударом по амбіціях Жозе Моурінью в Тоттенхемі, адже це чи не єдиний трофей, який команда може завоювати у сезоні 2019/20 (успіх у Лізі чемпіонів наразі виглядає чимось фантастичним). Тим більше, за відсутності Харрі Кейна, який вибув на кілька місяців через чергову травму.

Мідлсбро в останніх матчах набрав хороший хід, вигравши 4 поспіль поєдинки Чемпіоншипу. В останньому поєдинку "річники" розійшлися миром з Дербі Каунті та підходять до протистояння з Тоттенхемом у пристойній формі. Віддавати заздалегідь команді Моурінью легку перемогу буде надто оптимістичним вчинком.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Фіорентина – Аталанта

15 січня 21:45. Флоренція, Артеміо Франкі

Текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Аталанта Руслана Маліновського стартує в Кубку Італії 2019/20. Першим суперником "богині" стане Фіорентина, яка наразі відверто провалює поточний сезон та вже встигла змінити тренера. Лише 14 позиція та 5 перемог у першому колі чемпіонату – явно не ті результати, яких очікували керівництво та вболівальники Фіорентини.

Команда з Флоренції вже встигла пройти двох суперників у Кубку Італії. В 1/32 фіналу підопічні тоді ще Вінченцо Монтелли вибили Монцу, а в наступному раунду пройшли Чітаделлу. Втім, здолати Аталанту команді Джузеппе Якіні буде вкрай складно, навіть з урахуванням практично гарантованої ротації складу від Джан П'єро Гасперіні.

Цікаво, що у сезоні 2018/19 Фіорентина та Аталанта вже зустрічалися в Кубку Італії. Тоді півфінальний поєдинок проходив у Бергамо, а Аталанта перемогла з рахунком 2:1 – за "фіалок" відзначився Луїс Мурієль, який зараз захищає кольори бергамасків. У фіналі команда Гасперіні поступилася Лаціо.

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На вихідних Фіорентина мінімально обіграла СПАЛ, а Аталанта зіграла внічию з Інтером на Джузеппе Меацца. Руслан Маліновський вийшов на поле у другому таймі та став одним із головних героїв камбеку. Українець взяв участь у забитому голі та заробив пенальті на останніх хвилинах, який не реалізував вже згаданий Луїс Мурієль. Руслан наразі не може похизуватися статусом основного гравця Аталанти – ймовірно, українець отримає свій шанс у кубковому матчі в одному з найгарніших міст Італії.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Манчестер Юнайтед – Вулверхемптон

15 січня 21:45. Манчестер, Олд Траффорд

Пряма трансляція на Setanta Sports

Чому потрібно подивитися: поєдинок на Молінью не приніс забитих м'ячів, тому доля путівки в 1/16 фіналу Кубка Англії вирішиться на Олд Траффорд. Обидві команди є сусідами в турнірній таблиці – "червоні дияволи" випереджають "вовків" на 3 очки та відстають від зони Ліги чемпіонів на 5 пунктів. Минулого тижня МЮ практично втратив шанси на вихід у фінал Кубка ліги, поступившись вдома Манчестер Сіті, тому Кубок Англії має велике значення для команди Сульшера.

Ліга Європи та Кубок Англії – по суті, єдині турніри, перемогою в яких Манчестер Юнайтед може поповнити клубний музей за підсумками сезону, відтак очікувати серйозної ротації від Сульшера навряд чи доречно. В останньому матчі АПЛ манкуніанці без проблем розбили Норвіч та підходять до дуелі з "вовками" в хорошому гуморі.

Натомість команда Нуну Ешпіріту Санту дещо загальмувала. Після перемоги над Ман Сіті Вулверхемптон програв Уотфорду та Ліверпулю і зіграв унічию з Ньюкаслом, опустившись за межі єврокубкової зони. Втім, нинішній МЮ – доволі зручний опонент для "вовків, адже після повернення в АПЛ Вулверхемптон ще не програвав "дияволам" (3 нічиї та 2 перемоги).

Прогноз "Футбол 24": 1:0

Монако – ПСЖ

15 січня 22:00. Монако, Луї II

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2"

Чому потрібно подивитися: У неділю Монако та ПСЖ видали шоу на Парк де Пренс, розписавши феєричний матч з 6-ма голами. Дебютний матч Роберта Морено на посаді наставника монегасків у рамках чемпіонату Франції явно запам'ятався, а волею календаря суперники знову зустрінуться вже через кілька днів на стадіоні Луї II. Поєдинок ПСЖ та Монако – один з небагатьох у чемпіонаті Франції, в якому можна побачити справді видовищний футбол, тому проігнорувати таку рідкісну події було б злочином. Тим більше, з урахуванням перестрілки в минулому турі.

Парижани прогнозовано лідирують в чемпіонаті, випереджаючи Марсель на 5 пунктів. При цьому команда Томаса Тухеля ще й має гру в запасі, відтак почувається доволі впевнено навіть з урахуванням 3-х поразок у першому колі. Монегаски після непереконливого старту набрали пристойний хід – наразі їхнє відставання від 3-го місця складає лише 4 очки, тому підопічні Морено цілком можуть замахнутися і на зону Ліги чемпіонів вже у найближчих турах Ліги 1.

Прогноз "Футбол 24": 2:3

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