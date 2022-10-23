Інтер драматично вирвав перемогу у Фіорентини в 11-му турі Серії А. Дивіться відео голів і огляд поєдинку на "Футбол 24".

Здавалося, на 15-й хвилині "нерадзуррі" зняли всі питання щодо переможця, забивши двічі. Однак ще в першому таймі Фіорентина з пенальті скоротила відставання, а по перерві Іконе класним ударом зрівняв рахунок.

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Лаутаро Мартінес заробив пенальті, який сам і реалізував. На 90-й хвилині Йовіч, здавалося, вирвав нічию для "фіалок", однак останнє слово було за Інтером. Захисник Фіорентини вибивав м'яч, але влучив у Мхітаряна, який мимоволі став автором курйозного переможного м'яча.

3:4 – Інтер набрав 21 бал і посідає 7 сходинку. Фіорентина з 10-ма очками йде 13-ю.