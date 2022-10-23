Интер драматично вырвал победу у Фиорентины в 11-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Казалось, на 15-й минуте "нерадзурри" сняли все вопросы о победителе, забив дважды. Однако еще в первом тайме Фиорентина с пенальти сократила отставание, а после перерыва Иконе классным ударом сравнял счет.

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Лаутаро Мартинес заработал пенальти, который сам и реализовал. На 90-й минуте Йович, казалось, вырвал ничью для "фиалок", однако последнее слово было за Интером. Защитник Фиорентины выбивал мяч, но попал в Мхитаряна, невольно ставшего автором курьезного победного мяча.

3:4 – Интер набрал 21 балл и занимает 7 строчку. Фиорентина с 10 очками идет 13-й.