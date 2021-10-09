Матч у Гельсінкі між Україною та Фінляндією давно охрестили вирішальним для нашої збірної у відборі ЧС-2022 – і хоча варіантів розвитку подій багато, важливим залишається факт неприпустимості поразки. Суомі має рівність очок з "синьо-жовтими" (при поєдинку проти французів у запасі), а боснійці йдуть у двох залікових балах позаду, тож цілком вірогідною стане ситуація, у якій долю другого місця в групі вирішить статистика особистих зустрічей і різниця м'ячів. З голами у нас поки що все нормально, а от програти комусь із головних конкурентів права де-факто немає.

Фінляндія – Україна: прогноз на матч відбору ЧС-2022

Краще вже тоді розписати "мирову", хоча вона зробить Україну залежною від результатів суперників. Втім, зараз про неї не хочеться навіть думати – наша національна команда в перші п'ять турів провела п'ять нічиїх, двічі розділивши очки як з Францією, так і з Казахстаном. Ще одним міцним горішком стали саме фіни, які навесні у Києві могли навіть перемогу вирвати. Щоправда, статистично українці домінували.

Фінляндія – Україна: де дивитися матч відбору ЧС-2022

У головного тренера Суомі – Маркку Канерви – немає секретів щодо тактики. Його команда сідає в низький оборонний блок, максимально насичуючи зони перед власним штрафним, і контратакує за першої ліпшої нагоди. Благо, швидких футболістів вистачає.

Крім того, фіни активно використовують кроси – високих гравців тут багато, а особливо важливо стежити за Пох'янпало. Ще більш небезпечним залишається Пуккі – 33-річний нападник зберігає хорошу швидкість стартового ривка й має властивість карати за дрібні помилки та необачні паси назад. Навіть Франція не уникнула проблем з форвардом Норвіча, а Україна прекрасно бачила все сама у березневій зустрічі.

У матчі проти середняків і слабких суперників Фінляндія виглядала доволі впевнено, але перемогти вдалося тільки казахів (1:0). Франція ж у Парижі показала, як бити цю команду – якщо підняти темп на останній третині поля, швидко рухаючи м'яч і повертаючи його недалеко від штрафного після втрат, то Суомі будуть триматись недовго. Власне, "Ле Бльо" вистачило всього 5 хвилин у такому режимі, аби забити перший гол, і 10 хвилин у другому таймі.

Оборона фінів у такому режимі сиплеться на всіх ділянках, а найбільш важко їм у зонах між латералем та центрбеками. Саме там французи й організували більшість своїх ударних атак, активно комбінуючи один з одним. Пуккі ж змусили грати в глибині й вести купу єдиноборств – в даних умовах він провалюється, адже в боротьбі Теему не дуже ефективний. Україна навесні намагалася організувати щось схоже, однак на фінальній третині нам не вистачало стабільності в темпі та якості реалізації. Суомі встигали перебудовуватись.

Із реалізацією у нашої збірної і зараз не все добре, але нині є більш небезпечна проблема. Олександр Петраков ставить на футбол другим номером, виставляючи досить надійну систему оборони й виходячи з неї через зміщення Шапаренка. Далі йдуть закидання на хід інсайдам та форвардам (здебільшого, на фланг).

Україна старається діяти максимально вертикально, швидко перемикаючись між обороною та атакою – довгі передачі вперед віддають навіть динамівські центрбеки, яким забороняють це робити у клубі (вони не вміють грати так). У матчі з Францією ця модель довела свою життєздатність, однак у Казахстані вона лишень розкрила гру, давши супернику шанси на нічию. Фіни ж заявили, що "мирова" їх цілком влаштує.

Для підопічних Маркку Канерви важливо не пропустити першими, тож вони теж закриються, пропонуючи Україні розкривати низький блок. Для цього "синьо-жовтим" потрібно демонструвати якісне й швидке володіння на чужій третині – саме завдяки цим елементам розтягують оборону й відкривають зони. У протилежному випадку нас каратимуть за обрізки разючими контратаками. Звісно, на них можна відповідати своєю контргрою, але це прямий шлях до повторення катастрофи в Нур-Султані.

Україна не грає у той футбол, який демонстрували французи і який намагався ставити тренерський штаб Андрія Шевченка. У нинішній тактичній моделі "синьо-жовтих" немає місця навіть для Маліновського (звідси й виріс конфлікт Руслана з Петраковим) і для подібних йому виконавців у передній трійці. Збірна не займається активним пресингом і не проводить затяжні горизонтальні перепасовки на чужій третині – це принципова позиція тренера. Між тим, саме неприйнятна для Петракова тактика швидких "перекатів" була найбільш ефективною проти фінів.

Не можна сказати, що наша національна команда перестала грати осмислено й відмовилась від м'яча. Просто тепер володіння перестало бути системою, перетворившись у один із інструментів гри "синьо-жовтих" – і його використання має уривчастий характер. Воно більше допомагає обороні, а не атаці. Між тим, сьогодні нам потрібно атакувати. Дуже багато атакувати. І мова не про контрвипади.

Словом, ситуація тривожна, але варто не забувати, що це лишень четвертий матч Олександра Петракова на чолі збірної. Перший збір явно пішов на ознайомлення та підлаштування – не факт, що у жовтні команда буде такою ж, як у вересні. Хотілось би щось спитати у головного тренера на цю тему, але на питання про тактику він відповідає грубо, а на останній прес-конференції коуч видав всього 37 слів.

Що ж – це його право. Він просив оцінювати себе за результатом. Зараз настав момент істини.

Кадрова ситуація

Збірній Фінляндії не допоможе капітан Спарв, який не встиг відновитись від пошкодження. Крім того, Маркку Канерва не може розраховувати на Уронена, Кайрінена та Форсса. Втрати відчутні, але не критичні. Головні виконавці – Камара, Пуккі, Пох'янпало, Араюурі, Градецкі, Валакарі – в строю.

Олександр Петраков пішов на принцип, відмовившись від послуг Маліновського. Навіть травми Буяльського та Зінченка не змусили головного тренера повернути опального лідера Аталанти – замість них прийшли Булеца та Піхальонок, а також Шабанов. Очевидно, що ця трійця просидить у запасі.

Цікаво, хто отримає місце у воротах та на позиції латералів. Бущан повернувся в основу Динамо, але Пятов останнім часом виглядав дуже переконливо. Щодо футболу Тимчика проти Франції і тим паче проти Баварії залишилось багато запитань, однак Караваєва коуч взагалі знищував у прямому ефірі на всю країну – хоча потім Олександр Васильович заявив, що з Сашком у нього хороші стосунки. Більш вірогідним здається вихід Тимчика.

Зліва ж продовжується конкуренція між Соболем і Миколенком. На матч з казахами виставляли більш вигадливого в атакувальних діях Едуарда. Поставимо на вихід представника Брюгге.

Орієнтовні склади на матч Фінляндія – Україна

Фінляндія: Градецкі – Вяйсянен, Араюурі, О'Шонессі – Алхо, Валакарі, Шуллер, Камара, Нісілля – Пуккі, Пох'янпало

Україна: Пятов – Забарний, Кривцов, Матвієнко – Тимчик, Степаненко, Шапаренко, Соболь – Ярмоленко, Циганков – Яремчук

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Прогноз на нічию конкретно у матчі з фінами побудований на очевидній логіці. Для перемоги над "автобусом" необхідно демонструвати якісний позиційний наступ і хорошу реалізацію, а не сидіння в такому ж "автобусі" в надії на контрвипад. В кращому випадку, господарів сьогодні вдасться "розвести" на розмін контратаками, в якому може статись що завгодно незалежно від статусу команд.

Ставка на нічию більше говорить про невизначеність і тривожність щодо нашого футболу. Можливо, сьогодні нам і вдасться перемогти суперника, однак з нинішньою грою нічия може прилетіти вже у наступному турі – а то і в двох. Можливо, Олександр Петраков вигадав щось особливе, відійшовши від своїх канонів, однак весь його тренерський шлях говорить про низьку ймовірність такого повороту подій. Ймовірно, у Гельсінкі українці зіграють приблизно так, як і в Нур-Султані.

Фіни ж у нинішньому відборі програли тільки французам, хоча і там були шанси відродити інтригу. З боснійцями ж вони розписали бойову нічию – а ця збірна грає приблизно у той же футбол, що й Україна. Саме тому на перемогу "синьо-жовтих" ми рекомендуємо вірити, а не ставити на неї.

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