Збірна України поїде в гості до національної команди Фінляндії у 7-му турі кваліфікації до чемпіонату світу-2022. Який прогноз букмекерів на поєдинок, підкаже "Футбол 24".

Матч відбору до ЧС-2022 Фінляндія – Україна відбудеться в Гельсінкі 9 жовтня. Початок – о 19:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Фінляндія – Україна: прогноз букмекерів на матч відбору ЧС-2022

Авторитетна британська контора William Hill фаворитом протистояння вважає "синьо-жовтих". На перемогу команди Олександра Петракова приймають ставки з коефіцієнтом 2,20. Імовірність успіху фінів оцінили балом 3,50. Нічия виглядає вірогіднішою – 3,10. Любителі гострих відчуттів можуть поставити на точний рахунок 0:2 на користь українців із солідним кефом 9,00.

Схожі цифри підготували й австрійці з Bwin. На збірну України можна поставити з аналогічним коефіцієнтом 2,20. Трохи більше вірять в успіх Суомі – 3,30. Натомість на нічию приймають ставки з балом 3,20. Сміливий варіант для справжніх гравців – дзеркальний результат за підсумками двох таймів. Переможний рахунок на користь фінів після 45 хвилин із підсумковою перемогою "синьо-жовтих" збільшать виграш у 29 разів!

Історія протистоянь команд невелика. У Фінляндії збірні провели всього один очний поєдинок – у кваліфікації до ЧС-2018. Україна перемогла (2:1) завдяки голам Коноплянки та Бєсєдіна після перерви.

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