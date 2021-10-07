Збірна України під керівництвом Олександра Петракова підійшла до найважливішого етапу кваліфікації на Мундіаль-2022. Жовтневий цикл із двох матчів може або поховати всі мрії про поїздку в Катар, або наблизити її на відстань витягнутої руки.

Фінляндія – Україна: де дивитися матч відбору ЧС-2022

Осінь – традиційно гаряча пора для національних команд. Саме в жовтні-листопаді вирішується доля путівок на чемпіонати Європи та світу. Україна кілька разів грала вирішальні матчі саме в осінні місяці. На жаль, із перемінним успіхом.

Фінляндія – Україна: прогноз на матч відбору ЧС-2022

Вперше в рамках чемпіонатів світу в жовтні "синьо-жовті" зіграли в 1996 році. До Києва завітав ще не гранд, але доволі міцна збірна Португалії. Та статус фаворита піренейці не підтвердили. Команда Йожефа Сабо зусиллями Попова та Максимова перемогла (2:1) і заявила на весь голос свої претензії на поїздку до Франції. Українці рівно пройшли відбір і опинилися в плей-офф. Але там, вже в жовтні 1997-го, сталося фіаско. Так, збірна спочатку впевнено здолала Вірменію (2:0) на виїзді. Однак, далі був Загреб. Збірна України пропустила двічі від золотого покоління хорватів і фактично вже тоді попрощалася з мріями про ЧС-1998.

Проте, "синьо-жовті" на зламі століть зробили правильні висновки. Жовтень 2000-го українці провели надуспішно – здобули дві перемоги в кваліфікації до ЧС-2002. Подвійний успіх підопічних Валерія Лобановського набуває ще більшої ваги, коли зважаєш на обставини. Збірна за 4 дні здолала команди Вірменії (3:2) та Норвегії (1:0) на виїзді, здолавши 4,5 тисячі км між Єреваном і Осло. Та розвинути успіх "синьо-жовті" не змогли, зігравши потім 4 (!) матчі поспіль унічию. Зрештою, результатів збірної України вистачило лише для плей-офф, де всі шанси проти Німеччини згоріли в стартові 15 хвилин двобою у Дортмунді (1:4).

Більш-менш вдало українська збірна провела і жовтень 2004-го. У першому й поки єдиному успішному відборі на Мундіаль – Кубок світу в Німеччині – "синьо-жовті" тепер мали двійко домашніх поєдинків. "Болід" Олега Блохіна розписав тактичні 1:1 з сенсаційними чемпіонами Європи греками в Києві. А вже за кілька днів у Львові збірна України впевнено переграли команду Грузії завдяки голам Олексія Бєліка та Андрія Шевченка. Через рік, уже гарантувавши собі поїздку на німецькі стадіони, "синьо-жовті" в Дніпрі розписали веселу нічию з Албанією. Гойдалки розпочав Шевченко ще в першому таймі, а в ендшпілі матчу з ніг на голову все перевернув інший форвард із Серії А – Ерйон Богдані. Гренадер, який у той час захищав кольори Сієни, забив двічі за 8 хвилин. Але місцевий улюбленець Руслан Ротань таки подарував свято дніпровцям.

Кваліфікація до чемпіонату світу-2010 подарувала збірній України ті ж три жовтневі поєдинки. Розпочали той цикл "синьо-жовті" з вересневих перемог над Білоруссю і Казахстаном, а наступного місяця зустрілися зі старими знайомими – Хорватією. Повноцінної помсти за 1997 рік не вийшло. Українці звели матч внічию (0:0), а наступні поєдинки провели невпевнено – програли англійцям, ледь виграли в казахів, розійшлися миром із тими ж хорватами і Білоруссю, а ще розтрощили Андорру. Перед фінальною "спаркою" проти Англії та тих же андоррців у жовтні 2009-го багато від збірної України не чекали. Та команда Олексія Михайличенка зуміла приємно здивувати. Українці грали на рівних із "Трьома левами", а розкішний гол Сергія Назаренка з льоту досі в переліку улюблених у багатьох фанатів збірної. Після такого результату знищення карликової Андорри (6:0) нікого не здивувало. А ось фіаско з Грецією в плей-офф – стало розчаруванням на роки...

Відбір до ЧС-2014 став найдивнішим в історії збірної України. "Синьо-жовті" стартували в кваліфікації з виїзної нічиєї з Англією (1:1). Та за кілька тижнів з національної команди пішов Блохін, очоливши рідне Динамо. У жовтні 2012-го українці без нього спершу не зуміли здолати спротив Молдови в гостях, а потім зазнали мінімальної домашньої поразки від Чорногорії. Далі більше. Федерація так "активно" шукала нового тренера, що призначила на вакантну посаду свого ж функціонера Михайла Фоменка. Та "Дід" взяв 13 очок за 5 матчів і повернув збірну України до списку претендентів на Мундіаль. У наступному жовтні "синьо-жовті" в надважливому поєдинку здолали Польщу завдяки голу Андрія Ярмоленка. А далі вдосталь познущалися над Сан-Маріно (8:0) в гостях із дублем Селезньова, хет-триком Девіча, голами Ярмоленка та навіть Безуса з Мандзюком. Уже потім, у листопаді, була Франція, подвійна зустріч із якою у плей-офф ще довго боліла всім небайдужим фанатам збірної України.

Нарешті кваліфікація до ЧС-2018 стала провальною для національної команди. Результати жовтневих матчів тієї кампанії були з тієї ж опери. Ярмоленко і Артем Кравець забезпечили добрий старт у Туреччині, але українці не втримали перемогу в Коньяспорі (2:2). Рік потому збірна України без шансів поступилася вдома Хорватії (0:2), а дві впевнені перемоги над збірною Косова стали слабкою втіхою для команди на 3-му місці відбіркової групи.

Звісно, за майже 30 років власної історії збірна України грала в другий місяць осені не лише матчі кваліфікацій на чемпіонати світу. Були і товариські поєдинки, і зустрічі в рамках відборів на чемпіонати Європи, і матчі Ліги націй. Вони по-різному складалися і завершувалися з різними результатами. Зокрема, торік ослаблена пандемією коронавірусу збірна "влетіла" збірній Франції в спарингу (1:7), але потім зуміла гідно протистояти Німеччині вдома (1:2) та навіть несподівано здолала Іспанію з голом Циганкова вже в Лізі націй. Були в жовтні й перемоги над Португалією (2019 рік), Шотландією (2006-й), Грецією (2002) і надважливі та історичні 1:1 з Росією у кваліфікації до Євро-2000. Як мінімум орієнтир на матчі з Фінляндією та Боснією і Герцеговиною Петраков і Ко отримали.

Головна проблема Петракова – сам Петраков: тренеру потрібно змінюватися, щоб поїхати у Катар