Збірна України поїде в гості до національної команди Фінляндії у 7-му турі кваліфікації до чемпіонату світу-2022. Де дивитися поєдинок онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч відбору до ЧС-2022 Фінляндія – Україна відбудеться в Гельсінкі 9 жовтня. Початок – о 19:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Фінляндія – Україна: прогноз на матч відбору ЧС-2022

Фінляндія – Україна: де дивитися матч відбору ЧС-2022

Зустріч у прямому етері традиційно покаже телеканал "Україна". У мережі переглянути матч можна на платформі Oll.tv (за наявності відповідної підписки).

Пряма трансляція поєдинку також відбудеться на телеканалі "Футбол 1" (початок – о 18:50), де о 17:45 стартує передматчева студія "Головна команда".

Історія протистоянь команд невелика. У Фінляндії збірні провели всього один очний поєдинок – у кваліфікації до ЧС-2018. Україна перемогла (2:1) завдяки голам Коноплянки та Бєсєдіна після перерви.

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