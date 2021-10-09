Матч в Хельсинки между Украиной и Финляндией давно окрестили решающим для нашей сборной в отборе ЧМ-2022 – и хотя вариантов развития событий много, важным остается факт недопустимости поражения. Суоми имеет равенство очков с "сине-желтыми" (при поединке против французов в запасе), а боснийцы идут в двух зачетных баллах позади, поэтому вполне вероятной станет ситуация, в которой судьбу второго места в группе решит статистика личных встреч и разница мячей. С голами у нас пока все нормально, а вот проиграть кому-то из главных конкурентов права де-факто нет.

Финляндия – Украина: прогноз на матч отбора ЧМ-2022

Лучше уж тогда расписать "мировую", хотя она сделает Украину зависимой от результатов соперников. Впрочем, сейчас о ней не хочется даже думать – наша национальная команда в первые пять туров провела пять ничьих, дважды разделив очки как с Францией, так и с Казахстаном. Еще одним крепким орешком стали именно финны, которые весной в Киеве могли даже победу вырвать. Правда, статистически украинцы доминировали.

Финляндия – Украина: где смотреть матч отбора ЧМ-2022

У главного тренера Суоми – Маркку Канервы – нет секретов относительно тактики. Его команда садится в низкий оборонный блок, максимально насыщая зоны перед собственной штрафной, и контратакует при первой же возможности. Благо, быстрых футболистов хватает.

Кроме того, финны активно используют кроссы – высоких игроков здесь много, а особенно важно следить за Похьянпало. Еще более опасным остается Пукки – 33-летний нападающий сохраняет хорошую скорость стартового рывка и имеет свойство наказывать за мелкие ошибки и опрометчивые пасы назад. Даже Франция не избежала проблем с форвардом Норвича, а Украина прекрасно видела все сама в мартовской встрече.

В матче против середняков и слабых соперников Финляндия выглядела довольно уверенно, но победить удалось только казахов (1:0). Франция же в Париже показала, как бить эту команду – если поднять темп на последней трети поля, быстро двигая мяч и возвращая его недалеко от штрафной после потерь, то Суоми будут держаться недолго. Собственно, "Ле Блё" хватило всего 5 минут в таком режиме, чтобы забить первый гол, и 10 минут во втором тайме.

Оборона финнов в таком режиме сыплется на всех участках, а наиболее трудно им в зонах между латералями и центрбеками. Там французы и организовали большинство своих ударных атак, активно комбинируя друг с другом. Пукки же заставили играть в глубине и вести кучу единоборств – в данных условиях он проваливается, ведь в борьбе Теему не очень эффективен. Украина весной пыталась организовать нечто подобное, однако на финальной трети нам не хватало стабильности в темпе и качестве реализации. Суоми успевали перестраиваться.

С реализацией у нашей команды не все хорошо, но сейчас есть более опасная проблема. Александр Петраков ставит на футбол вторым номером, выставляя достаточно надежную систему обороны и ваыходя из нее через смещения Шапаренко. Далее идут забросы на ход инсайдам и форвардам (в основном на фланг).

Украина старается действовать максимально вертикально, быстро переключаясь между обороной и атакой – длинные передачи вперед отдают даже динамовские центрбеки, которым запрещают это делать в клубе (они банально не умеют играть так). В матче с Францией эта модель доказала свою жизнеспособность, однако в Казахстане она только раскрыла игру, дав сопернику шансы на ничью. Финны же заявили, что "мировая" их вполне устроит.

Для подопечных Маркку Канервы важно не пропустить первыми, поэтому они закроются, предлагая Украине раскрывать низкий блок. Для этого "сине-желтым" нужно демонстрировать качественное и быстрое владение на чужой трети поля – благодаря этим элементам растягивают оборону и открывают зоны. В противном случае нас будут наказывать за обрезки разящими контратаками. Конечно, на них можно отвечать своей контригрой, но это прямой путь к повторению катастрофы в Нур-Султане.

Украина не играет в тот футбол, который демонстрировали французы и который пытался ставить тренерский штаб Андрея Шевченко. В нынешней тактической модели "сине-желтых" нет места даже для Малиновского (отсюда и вырос конфликт Руслана с Петраковым) и для подобных ему исполнителей в передней тройке. Сборная не занимается активным прессингом и не проводит затяжные горизонтальные перепасовки на чужой трети – это принципиальная позиция тренера. Между тем, именно тактика быстрых "перекатов" была наиболее эффективной против финнов.

Нельзя сказать, что наша национальная команда перестала играть осмысленно и отказалась от мяча. Просто теперь владение перестало быть системой, превратившись в один из инструментов игры "сине-желтых" – и его использование имеет прерывистый характер. Оно больше помогает обороне, а не атаке. Между тем, сегодня нам нужно атаковать. Очень много атаковать. И речь не о контрвыпадах.

Словом, ситуация тревожная, но не стоит забывать, что это только четвертый матч Александра Петракова во главе сборной. Первый сбор явно пошел на ознакомление и подстраивания – не факт, что в октябре команда будет такой же, как в сентябре. хотелось бы что-то спросить у главного тренера на эту тему, но на вопросы о тактике он отвечает грубо, а на последней пресс-конференции коуч выдал всего 37 слов.

Что ж – это его право. Он просил оценивать себя по результату. Сейчас наступил момент истины.

Кадровая ситуация

Сборной Финляндии не поможет капитан Спарв, который не успел восстановиться от повреждения. Кроме того, Маркку Канерва не может рассчитываать на Уронена, Кайринена и Форсса. Потери ощутимые, но не критичные. Главные исполнители – Камара, Пукки, Похьянпало, Араюури, Градецки, Валакари – в строю.

Александр Петраков пошел на принцип, отказавшись от услуг Малиновского. Даже травмы Буяльского и Зинченко не заставили главного тренера вернуть опального лидера Аталанты – вместо них пришли Булеца и Пихалёнок, а также Шабанов. Очевидно, что эта троица просидит в запасе.

Интересно, кто получит место в воротах и ​​на позиции латералей. Бущан вернулся в основу Динамо, но Пятов в последнее время выглядел очень убедительно. По футболу Тымчика против Франции и тем более против Баварии осталось много вопросов, однако Караваева коуч вообще уничтожал в прямом эфире на всю страну – хотя потом Александр Васильевич заявил, что с Сашей у него хорошие отношения. Более вероятным кажется выход Тымчика.

Слева же продолжается конкуренция между Соболем и Миколенко. На матч с казахами выставляли более изобрентательного в атакующих действиях Эдуарда. Поставим на выход представителя Брюгге.

Ориентировочные составы на матч Финляндия – Украина

Финляндия: Градецки – Вяйсянен, Араюури, О'Шонесси – Алхо, Валакари, Шуллер, Камара, Нисилля – Пукки, Похьянпало

Украина: Пятов – Забарный, Кривцов, Матвиенко – Тымчик, Степаненко, Шапаренко, Соболь – Ярмоленко, Цыганков – Яремчук

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Прогноз на ничью конкретно в матче с финнами построен на очевидной логике. Для победы над "автобусом" необходимо демонстрировать качественное позиционное наступление и хорошую реализацию, а не сидение в таком же "автобусе" в надежде на контрвыпад. В лучшем случае, хозяев сегодня удастся "развести" на размен контратаками, в котором может произойти что угодно независимо от статуса команд.

Ставка на ничью больше говорит о неопределенности и тревожности относительно нашего футбола. Возможно, сегодня нам и удастся победить соперника, однако с нынешней игрой ничья может прилететь уже в следующем туре – а то и в двух. Возможно, Александр Петраков придумал что-то особенное, отойдя от своих канонов, однако весь его тренерский путь говорит о низкой вероятности такого поворота событий. Вероятно, в Хельсинки украинцы сыграют примерно так же, как в Нур-Султане.

Финны же в нынешнем отборе проиграли только французам, хотя и там были шансы возродить интригу. С боснийцами они расписали боевую ничью – а эта сборная играет примерно в тот же футбол, что и Украина. Именно поэтому на победу "сине-желтых" мы рекомендуем верить, но не ставить на нее.

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