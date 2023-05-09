24 травня АЕК і ПАОК мають зіграти у фіналі Кубка Греції, але місце проведення матчу ще не визначено. Грецька Федерація футболу хоче, щоб ця зустріч була зіграна в Польщі за порожніх трибун.

Кендзьора зазнав ушкодження під час тренування ПАОКа – зірка Динамо може пропустити решту сезону

Як інформує польський портал Meczyki, ПАОК не хоче грати в Афінах, а АЕК – у Салоніках. Повідомляється, що керівники грецького футболу попросили у польської Федерації футболу (PZPN) дозвіл на проведення цієї зустрічі в Сосновці – на домашньому стадіоні Заглембе. Це новий, нещодавно відкритий стадіон.

Згідно з джерелом, PZPN дала дозвіл на проведення цієї зустрічі в Сосновцях, але – без глядачів. На матчі зможуть бути присутніми тільки запрошені гості. Одним із таких гостей може стати екс-наставник збірної Португалії Фернанду Сантуш, який працював у минулому в чемпіонаті Греції.

У складах обох клубів грають польські футболісти: Дам'ян Шиманські виступає за АЕК, а кольори ПАОКа захищає екс-захисник київського Динамо Томаш Кендзьора.

Згідно з грецьким порталом Gazzetta, румунська Федерація футболу також надала дозвіл на проведення цього матчу на своїй території.

Що потрібно Україні для прямої путівки в групу ЛЧ 2023/24 – розклади перед вирішальними матчами євросезону