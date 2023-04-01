Захисник Динамо Томаш Кендзьора, який на правах оренди виступає за ПАОК, травмувався, повідомляє офіційний сайт "чорно-білих".

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Фізичне обстеження показало, що 28-річний футболіст отримав забій лівого біцепса 2 ступеня. Польський захисник розпочав лікування, яке триватиме від 4 до 6 тижнів. Таким чином Томаш може більше не зіграти за команду в сезоні, оскільки завершальний тур чемпіонату Греції пройде 13 травня.

Нагадаємо, оренда Кендзьори у ПАОКу розрахована до 30 червня. Томаш у 4 матчах встиг відзначитись одним голом.

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