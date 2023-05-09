Финал Кубка Греции АЕК – ПАОК может быть сыгран в Сосновце.

24 мая АЕК и ПАОК должны сыграть в финале Кубка Греции, но место проведения матча ещё не определено. Греческая Федерация футбола хочет, чтобы эта встреча была сыграна в Польше при пустых трибунах.

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Как информирует польский портал Meczyki, ПАОК не хочет играть в Афинах, а АЕК – в Салониках. Сообщается, что руководители греческого футбола попросили у польской Федерации футбола (PZPN) разрешение на проведение этой встречи в Сосновце – на домашнем стадионе Заглембе. Это новый, недавно открытый стадион.

Согласно источнику, PZPN дала разрешение на проведение этой встречи в Сосновцах, но – без зрителей. На матче смогут присутствовать только приглашённые гости. Одним из таких гостей может стать экс-наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш, который работал в прошлом в чемпионате Греции.

В составах обоих клубов играют польские футболисты: Дамьян Шимански выступает за АЕК, а цвета ПАОКа защищает экс-защитник киевского Динамо Томаш Кендзёра.

Согласно греческому порталу Gazzetta, румынская Федерация футбола также дала разрешение на проведения этого матча на своей территории.

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