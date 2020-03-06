Филиппов: Десна себя еще покажет в первой шестерке

Нападающий Десны Александр Филиппов рассказал об успехах черниговской команды после возобновления сезона в УПЛ.

"Мы не заглядываем далеко вперед. Все понимают, что надо идти к цели, от матча к матчу. В конце чемпионата посмотрим, каким будет улов команды. Десна себя еще покажет в первой шестерке. Мы будем играть с мыслями о победе против любой команды, как бы это громко не звучало.

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Самоцели побороться за лавры лучшего бомбардира в УПЛ, конечно, нет. Хочется просто выходить на поле и забивать, в этом заключается моя работа.

Думаю, можем быть довольны результатом трех весенних матчей, все-таки не смогли взять очки только в игре с Шахтером. И то пропустили обидный гол на 94-й минуте. Затем вышла результативная игра с Мариуполем и боевой матч с Олимпиком, в котором мы проявили характер", – цитирует Филиппова Команда 1.

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