Філіпе Луїс заявив, що міг стати конкурентом Зінченка в Манчестер Сіті

Бразильський захисник Філіпе Луїс розповів, що вів переговори з Манчестер Сіті щодо контракту.

Після завершення контракту з Атлетіко 34-річний захисник повернувся в Бразилію, де наразі захищає кольори Фламенго. Однак у нього були й інші варіанти продовження кар'єри.

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"З січня по березень у мене були переговори з Манчестер Сіті, але не вдалося домовитися. Був дзвінок від Жунінью щодо Ліона, але я сказав, що відповім тільки після Копа Амеріка. Також були пропозиції з Туреччини, Китаю та низки інших країн", – цитує Луїса Esporte Espetacular.

Зауважимо, що Манчестер Сіті через часті травми Бенжамена Менді справді шукав гравця, який був би здатен зіграти на позиції лівого захисника. Після відходу Фабіана Делфа в розпорядженні тренерського штабу залишився лише Олександр Зінченко. У підсумки "містяни" повернули з ПСВ іспанця Анхеліньо.

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