Филипе Луис заявил, что мог стать конкурентом Зинченко в Манчестер Сити

Бразильский защитник Филипе Луис рассказал, что вел переговоры с Манчестер Сити относительно контракта.

После завершения контракта с Атлетико 34-летний защитник вернулся в Бразилию, где сейчас защищает цвета Фламенго. Однако у него были и другие варианты продолжения карьеры.

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"С января по март у меня были переговоры с Манчестер Сити, но не удалось договориться. Был звонок от Жуниньо по поводу Лиона, но я сказал, что отвечу только после Копа Америка. Также были предложения из Турции, Китая и ряда других стран", – цитирует Луиса Esporte Espetacular.

Заметим, что Манчестер Сити из-за частых травм Бенжамена Менди действительно искал игрока, который был бы способен сыграть на позиции левого защитника. После ухода Фабиана Делфа в распоряжении тренерского штаба остался только Александр Зинченко. В итоги "горожане" вернули из ПСВ испанца Анхелиньо.

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