Гвардіола оцінив фізичний стан Зінченка після проблем у матчі з Тоттенхемом

Головний тренер Манчестер Сіті розповів про стан своїх підопічних перед третім туром АПЛ.

Під час поєдинку зі "шпорами" Зінченко просив допомоги лікарів, однак все ж закінчив матч.

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"Я думаю, Зінченко у формі. Він добре тренувався, все чудово, у нього просто була судома. Стоунз не готовий цього тижня. Ми подивимося, коли він буде у формі, щоб повернутись", – цитує Гвардіолу офіційний твіттер "містян".

Нагадаємо, в рамках третього туру АПЛ Манчестер Сіті поїде в гості до Борнмута.

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