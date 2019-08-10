Давід Луїс: Мало хто з гравців зміг би відважитись на трансфер з Челсі в Арсенал, вони б злякались

Захисник збірної Бразилії Давид Луїс поділився враженнями від переходу з Челсі в Арсенал.

"У мене був шанс перейти у великий клуб, а я завжди любив нові виклики. Я ніколи не боявся спробувати щось нове. Думаю, не так багато гравців зважилися б на такий перехід, вони б злякалися. Я ж просто намагаюся робити великі справи. Мій цикл в Челсі завершений, і тепер відкривається нова глава з Арсеналом.

Давід Луїс офіційно перейшов у Арсенал

Унаї Емері відіграв велику роль, коли я приймав рішення про перехід. Я знаю його та деяких людей в клубі. Знаю майстерність команди, футболістів, тому і з'явилися амбіції і мрія вигравати. Я завжди починаю сезон з думкою про перемоги, в Арсеналі буде так само", – наводить слова бразильця офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Давід Луїс перейшов з Челсі в Арсенал цього літа. Бразилець також захищав кольори ПСЖ, Бенфіки та бразильської Віторії. У складі Челсі вигравав АПЛ, Лігу чемпіонів та Кубок Англії (двічі).

Топ-10 найдорожчих захисників світу – літо-2019 принесло серйозні зміни